Saiba como consultar local de prova para o Enem 2024

Lista foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2024

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na manhã desta terça-feira (22), os locais de provas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Para conferir o local é necessário acessar o site oficial da Página do Participante realizando o login utilizando o CPF e a senha individual, inserindo a senha para conferir as informações. Saiba mais lendo até o final!

Outro toque é o cartão de confirmação do Enem 2024. Esse documento apresenta todos os detalhes logísticos necessários para a realização do exame.

Dentre as informações disponíveis nele, estão: endereço do local de prova, atendimento especializado, opção de língua estrangeira, dados do participante e horários das provas.

É válido destacar que o cartão de confirmação do Enem não é obrigatório, mas é altamente recomendável que o candidato o leve com ele durante a prova, que acontece no dia 03 de novembro.

