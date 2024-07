Um dos homens mais altos do Brasil morre após acidente em Goiás

Vítima ficou famosa nos anos 90, após participar de diversos programas de TV

Thiago Alonso - 10 de julho de 2024

Denis era o condutor do veículo que capotou. (Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Morreu na manhã desta quarta-feira (10) Denis Albino Barbosa, de 50 anos, conhecido como ‘Denis Gigante’, após um grave acidente de trânsito no km 08 da GO-430, em Formosa, município no Entorno do Distrito Federal (DF).

Dentro do automóvel estavam, além do condutor, uma mulher de 46 anos e uma criança de 6 anos. No entanto, elas tiveram apenas escoriações leves, sendo que somente o motorista foi a óbito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro saiu da pista após Denis perder o controle da direção, sem envolvimento de nenhum outro veículo.

Assim, eles teriam capotado até cair em um canteiro, deixando o automóvel bastante destruído.

Logo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, realizando o atendimento junto às vítimas.

O homem, por sua vez, teve um traumatismo craniano grave, sendo reanimado diversas vezes pelos socorristas. Contudo, ele não resistiu e morreu ainda no local.

O local do acidente foi isolado, assim como a bateria do carro, de modo a prevenir um possível incêndio. Depois, o Instituto Médico Legal (IML) fez a retirada do corpo.

Denis Gigante

Denis ‘Gigante’ ficou famoso nos anos 90 após participar de diversos programas de TV, por ser considerado a segunda pessoa mais alta do Brasil, medindo 2,30 metros.