Lugares em Goiás para passar final de semana com paz e sossego

É possível aproveitar momentos paradisíacos e extremamente satisfatórios sem nem ter que sair do estado

Davi Galvão - 18 de maio de 2024

Cidade de Mambai é um paraíso do ecoturismo em Goiás. (Foto: Site Leve na Viagem)

Por mais trabalhador e esforçado que o povo goiano seja, não há quem consiga sobreviver apenas de trabalho 24 horas por dia, sem parar. Às vezes, é necessário dar uma pausa e se afastar um pouco dessa rotina tão corrida.

Ainda bem que Goiás consegue também atender a esta demanda, sendo uma região riquíssima em belezas naturais e lugares para se espairecer.

Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns locais ideais para poder aproveitar o final de semana, com direito a muita paz e sossego.

1. Mambaí: Localizada na região Leste do estado, a cidade possui diversas cachoeiras, lagos, cavernas e cânions que são um convite ao contato com a natureza.

Além do ecoturismo, o município também tem opções para quem tem uma alma mais aventureira. Dentre elas estão o pêndulo em cachoeira, rapel em caverna e tirolesa. Ou seja, o que não falta são atrações para todos os gostos.

2. Parque Estadual da Serra Dourada: Localizado a cerca de 150 km de Goiânia, o Parque Estadual da Serra Dourada é uma opção de passeio para quem quer curtir a natureza sem precisar ir muito longe.

O local conta com vários atrativos e pontos de beleza cênica como cachoeiras, afloramentos rochosos e diversidade de cobertura vegetal e faunística, constituindo-se como um verdadeiro patrimônio ecológico para o Estado de Goiás.

3. Cânions do Rio Araguaia: Localizado no município de Baliza, os Cânions do Rio Araguaia ficam a 410 km de Goiânia e são formações rochosas impressionantes, esculpidas pelo rio ao longo dos milênios. Os visitantes podem fazer passeios de barco para apreciar a beleza dos cânions e nadar em praias fluviais desertas.

Apesar de uma parte considerável do Rio Araguaia ter um ritmo bastante acelerado, nessa região as águas se acalmam, proporcionando uma experiência tranquila e relaxante.

4. Pousada Santa Bárbara:

Localizada no coração do Cerrado Goiano, em Vila Propício, encontra-se a Pousada Santa Barbara, que agrega em um só estabelecimento conforto, segurança, diversão e lazer.

Nas instalações, é possível aproveitar as áreas das piscinas, churrasqueira e parque infantil, além de também contar com restaurantes disponíveis ao público e, é claro, o tradicional café da manhã colonial.

5. Vale da Lua: Localizado na Chapada dos Veadeiros, as formações rochosas e cristais de mais de 1 bilhão de anos fazem do Vale da Lua uma das atrações turísticas mais belas do estado.

O local é assim chamado devido à aparência lunar de suas rochas, que foram moldadas pela água e pelo vento, criando um ambiente árido e inóspito, semelhante ao solo encontrado no satélite natural da lua.

6. Cachoeira Santa Bárbara: A Cachoeira Santa Bárbara é uma das principais atrações turísticas da Chapada dos Veadeiros. Com águas cristalinas e de cor azul-turquesa, é um lugar perfeito para quem deseja relaxar e apreciar a natureza exuberante da região.

Para acessar a queda d’água, a porta de entrada é o povoado Kalunga Engenho II. Como é obrigatória a presença de um guia, normalmente os visitantes já contratam alguém do próprio povoado.