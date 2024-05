Adolescente de 13 anos é encontrado morto após retiro de igreja em Goiás

Buscas mobilizaram cerca de 80 pessoas. Polícia Civil investiga o caso

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2024

Adolescente morre afogado durante retiro de igreja, em Faina. (Foto: Reprodução)

A paz e tranquilidade durante um retiro de igreja logo se converteu em desespero, após um adolescente, de 13 anos, ser encontrado morto no Rio do Peixe, em Faina, localizado na região Noroeste de Goiás. A fatalidade aconteceu na tarde de domingo (19).

Tudo teria ocorrido quando a vítima, juntamente com alguns parentes e conhecidos, estava na reunião da instituição religiosa, na região Santa Rita.

Por volta das 12h, o tio do menor, de 34 anos, teria notado o sumiço do jovem e mobilizou conhecidos e outros parentes na tentativa de encontrá-lo.

Em depoimento, um homem que estava no local afirmou que sentiu falta da vítima e começou a procurá-la com outras pessoas.

Na altura do rio, ele revela ter sido informado por quatro meninas que haviam escutado alguém gritar por socorro. No entanto, ao seguir para o rio, ele não encontrou o menor e decidiu comunicar a situação aos pais do adolescente.

Ainda, um outro homem disse também que, momentos antes do sumiço do rapaz, teria sido informado de que ele estava tomando banho no rio com um conhecido, mas, ao sair para procurá-lo, não o encontrou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o ambiente.

Após colher os depoimentos, os militares organizaram equipes de busca com cerca de 80 pessoas que estavam no ambiente na tentativa de encontrar o menor.

Duras horas após o início da mobilização, um dos populares encontrou o corpo da vítima já sem vida e o levou até as margens do rio.

Após a ação, a Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e compareceu no endereço para retirada do corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).