⁠Aniversariante tem terrível surpresa ao pegar o bolo que encomendou para comemorar a data

Para não sair no prejuízo, vítima precisou ter uma séria discussão com profissional: "absurdo"

Gabriella Licia - 21 de maio de 2024

Bolo feito por profissional se tornou motivo de piadas na internet. (Foto: Reprodução)

Uma jovem australiana viralizou nas redes sociais após enfrentar um problema péssimo na hora de pegar o bolo encomendado para o próprio aniversário. A surpresa deixou os internautas chocados.

O caso foi compartilhado em um grupo de Facebook pela amiga da vítima. No post, a mulher começa explicando como foi encontrar a aniversariante desolada.

“Ela mandou uma mensagem para uma mulher que tinha uma loja de bolos e perguntou se ela estava disponível, e anexou a foto de um bolo que a mulher anunciou em seu Facebook”, disse.

A cliente e a confeiteira negociaram, e a profissional explicou que precisaria do pagamento integral já na contratação do serviço, o que deixou a aniversariante um pouco intrigada. Mas assim foi feito.

No momento da entrega do produto, o namorado da jovem foi até a loja para retirar o bolo e encontrou um doce totalmente desproporcional. A solicitante teria enviado uma foto como referência para o pedido. No entanto, a confeiteira não conseguiu chegar nem perto do exigido.

“A cor estava completamente errada, os números eram enormes e pintados de maneira grosseira, e o formato estava errado”, relembrou a amiga.

A aniversariante precisou levar uma séria discussão com a boleira e exigir o dinheiro de volta para, enfim, comprar um novo doce e assoprar as velas na data tão especial. Depois de muita insistência, a profissional ressarciu a cliente e o caso foi encerrado.

Os internautas ficaram compadecidos com a situação. “Qualquer criança conseguiria fazer um bolo melhor do que essa mulher. Um absurdo!”, disse uma pessoa.

