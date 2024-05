Estatística impressionante pode justificar quedas abruptas de energia em Goiás

Envolvidos nessas ocorrências podem ser responsabilizados com multas de até R$ 5 mil

Thiago Alonso - 21 de maio de 2024

São registradas cerca de 13 ocorrências por dia. (Foto: Divulgação)

Quedas de energia muitas vezes podem acontecer inesperadamente, seja por chuvas constantes, falhas na rede elétrica ou até mesmo vandalismo. Contudo, uma das maiores causas deste problema tão corriqueiro, é, na verdade, pouco difundido pelo público geral: os postes abalroados.

Este termo se refere a quando um motorista desgovernado colide contra um poste, causando danos e consequentemente, em todo o sistema acoplado a ele.

Segundo a Equatorial Goiás, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no estado, este problema tem sido recorrente na ‘terra do pequi’, contabilizando cerca de 13 impactos diários.

Esse tipo de incidente costuma se concentrar próximo aos finais de semana, entre sexta e segunda-feira, quando os motoristas costumam exagerar na bebida alcoólica e acabam perdendo o controle.

No entanto, estes percalços são facilmente resolvidos, com equipes de plantão se dirigindo ao local e realizando todas as medidas de contenção de danos, tanto nas ruas onde ocorreram as batidas, quanto aos moradores da região que ficaram sem energia elétrica.

“Quando ocorre um poste abalroado, a Equatorial faz uma investigação para que possa cobrar o poste do responsável. Então o veículo abalroador passa a ser responsável por todos os custos envolvendo aquela ocorrência”, explicou Vinícius Lima, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás.

Para pagar um tipo de acidente como este, o motorista envolvido deve desembolsar valores que podem chegar a R$ 5 mil, além de processos burocráticos que podem ocasionar muito estresse.