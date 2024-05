Personal trainer é preso após tocar nos seios de aluna: “achei que estava sendo correspondido”

Depois do ocorrido, ele enviou diversas mensagens pedindo que a vítima não fizesse nada, pois ele "amava a família" e poderia ser prejudicado

Da Redação - 21 de maio de 2024

Homem foi preso após episódio de importunação sexual. (Foto: Divulgação/ PM)

Um personal trainer foi preso pelo 26 º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Caldas Novas, nesta terça-feira (21), após pegar nos seios de uma das alunas.

Segundo a vítima, além de tocá-la, ele também teria tentado beijá-la, tudo isso enquanto a segurava.

Depois do ocorrido, o homem teria tentado – por diversas vezes – apaziguar a situação, afirmando se tratar apenas de um mal-entendido.

Em mensagens divulgadas pela PM, é possível ver como se deu as interações depois do assédio.

“Confiei em você, meu marido confiou em você, me sinto abusada”, disse a mulher ao suspeito, que a contactou via WhatsApp.

“Na hora que encostei, você não falou nada, achei que estava sendo correspondido”, justificou ele.

O homem chegou a pedir perdão e implorar para que ela não fizesse nada, sob a justificativa de que a repercussão o prejudicaria.

“Errei, mas me perdoa. Amo minha família e meu trabalho, isso vai acabar comigo”, disse.

A vítima o bloqueou no aplicativo de mensagens, mas as súplicas continuaram – desta vez via SMS.

Após a denúncia, equipes da PM realizaram patrulhamento e o encontraram. Uma vez feita a abordagem, ele foi encaminhado para a delegacia.