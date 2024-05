Trabalhador é atropelado no estacionamento do Parque Ipiranga enquanto tirava ‘sonequinha’ no almoço

Vítima recebeu os primeiros socorros no local e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão

Thiago Alonso - 21 de maio de 2024

Vítima foi atropelada enquanto dormia em canteiro do estacionamento. (Foto: Reprodução)

O tão merecido descanso durante o horário de almoço de um homem, de 53 anos, foi interrompido com um acidente, na tarde desta terça-feira (21), em Anápolis.

A vítima estava deitada tirando uma ‘sonequinha’ em um canteiro do estacionamento do Parque Ipiranga, próximo à empresa em que trabalha, no bairro Jundiaí. No entanto, a situação acabou se tornando uma tragédia.

Isso porque o homem estava cochilando com parte da canela para fora do canteiro, momento em que uma motorista que estava no local passou por cima da perna do trabalhador sem conseguir vê-lo.

A vítima então acordou assustada e com dores, sendo acionado o auxílio do Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros socorros no local.

Após isso, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, no Jardim Progresso, onde recebeu atendimento médico.

A idosa, de 67 anos, que conduzia o veículo, disse que não havia visto o homem por ali e prestou todo o apoio necessário.

O carro utilizado no acidente foi liberado, assim como a condutora – uma vez que as documentações estavam em dia.