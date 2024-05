Governo de Goiás nomeia mais de 300 profissionais da Educação; veja lista

O Governo do Estado de Goiás nomeou 312 novos professores para a Rede Estadual de Ensino aprovados no concurso realizado em 2022. A previsão de tomada de posse é para o início de junho.

Esse anúncio ocorreu nesta terça-feira (21) e é referente à seleção de professor PIII, realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Vale lembrar que já haviam sido indicados outros 309 aprovados, ainda em maio.

Com a cerimônia em modo online, a posse deverá ser tomada mediante a assinatura do termo de posse, disponibilizado pelo Sistema Eletrônico de Informações, a partir do dia 4 de junho.

No dia seguinte, o link para agendamento do Efetivo Exercício e da Modulação dos novos servidores será disponibilizado pelo site da pasta.

Para concluir o cadastro, o servidor também deve apresentar a apostila de posse, na data agendada, com os documentos pessoais exigidos e devidamente assinada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead). Os atendimentos serão realizados na própria sede da Seduc, em Goiânia, presencialmente.

Confira a lista completa dos nomeados, pelo edital de convocação, neste link.