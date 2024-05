Após sequestrar a ex e a filha de 8 meses em Anápolis, jovem ameaça dar fim à vida de todos

Suspeito ainda teria resistido à prisão, entrando em combate físico com policiais

Davi Galvão - 23 de maio de 2024

Imagem mostra momento em que homem foi preso. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 21 anos, acompanhada da filha, de apenas oito meses, foi sequestrada pelo ex-companheiro, que ameaçou as duas de morte e agrediu uma equipe da Polícia Militar (PM), em uma história que por pouco não teve um fim trágico.

Tudo aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (23), em Anápolis, quando a mãe foi levar a pequena até uma cuidadora, no Setor Lago dos Buritis, região Norte da cidade, e foi surpreendida pelo ex, de 23, que a havia seguido, exigindo ver a criança, filha dele.

Ela então adentrou no veículo em que ele estava, momento no qual ele a teria segurado, impedindo que saísse e imediatamente arrancou o carro, ainda com a porta entreaberta.

Desesperada, a mãe enviou uma mensagem para a cuidadora, juntamente da localização em tempo real pelo WhatsApp e pediu por socorro.

As autoridades foram acionadas e, seguindo o localizador, conseguiram ter uma ideia aproximada do rumo tomado pelo suspeito – já que o aplicativo apontava que estavam na BR-153, sentido Interlândia.

Uma equipe da Polícia Militar (PM), que estava em patrulhamento, localizou um carro que batia com as descrições, parado no acostamento da rodovia.

O agressor desceu do veículo e os militares conseguiram identificar as vítimas no interior. Porém, ao iniciarem os procedimentos de abordagem, o sequestrador não obedeceu aos comandos e tentou ir em direção à ex-companheira.

Por ter um grande porte físico, os militares tiveram de empregar o uso da força para contê-lo, tendo o mesmo tentado alcançar a metralhadora de um deles.

O reforço foi acionado e somente após embate físico foi possível colocar fim à confusão. Um dos policiais teve de ser encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Às autoridades, a vítima afirmou que o ex havia afirmado que pretendia assassinar tanto ela, quanto a filha e então dar cabo à própria vida. Para isso, eles iriam até a chácara do pai dele.

O agressor deverá responder por lesão corporal dolosa, resistência à prisão, sequestro e cárcere privado.