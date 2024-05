Final de semana em Goiás terá Lauana Prado, Victor & Leo e circo de famosa ex-integrante do Balão Mágico

Isabella Valverde - 23 de maio de 2024

Lauana Prado é atração confirmada em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Para quem é de Goiânia, o final de semana será ainda mais especial por conta do feriado, que cairá em plena sexta-feira (24). Porém, para aqueles que não são, os momentos de descanso também não deixarão nada a desejar.

Com uma programação recheada, não há motivos para que ninguém reclame que não tem o que fazer para curtir. Por isso, o Agenda Portal 6 separou algumas opções para que os goianos não fiquem parados.

Para já começar em grande estilo, a Pecuária de Goiânia continua levando muita música boa para os goianos que não perdem uma festa.

Repleta de atrações imperdíveis, a sexta será agitada por Lauana Prado, o sábado (25) ficará por conta da dupla Victor & Leo, enquanto o domingo (26) será especialmente dedicado aos pequenos, com apresentação do youtuber Enaldinho. As entradas podem ser garantidas por meio do site Ingresso S.A.

Em Anápolis, a sexta-feira também será de muita festa, com o Festival Rastasandália, que está sendo promovido pelo Sesc. Com muito forró, a grande atração será a Banda Tropicana.

Para aqueles que estão curtindo o final de semana em Caldas Novas, uma boa opção para curtir ainda mais a cidade das águas quentes, é aproveitar os últimos dias do Circo Balão Mágico, que terá a participação de Simony, ex-integrante do grupo com o mesmo nome.

Os ingressos podem ser comprados por meio da plataforma digital Sympla, porém é melhor correr, já que o circo se despede do famoso município goiano no domingo (26).

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: