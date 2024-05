Definitivamente essas são as 6 melhores carnes para churrasco

Especialista renomado no assunto trouxe o veredito sobre aquelas que não podem ficar de fora

Magno Oliver - 24 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Coisas da Roça Com Ricardo)

O churrasco é uma tradição que une familiares e amigos em torno da churrasqueira e da boa comida. Mas, para garantir o sucesso dessa festa gastronômica, a escolha das carnes é fator crucial.

Assim, existem algumas peças que são indispensáveis de estarem presentes em um bom churrasco e isso não se discute, não é mesmo?

Dessa forma, um açougueiro especialista em carnes para churrasco trouxe o seu veredito sobre as principais peças que não podem faltar nesse momento importante e saboroso.

1. Picanha

É considerada a rainha do churrasco. Este corte leva uma boa camada de gordura com muita maciez e fica top de linha no seu churrasco. Macia, suculenta, saborosa e vai bem com qualquer acompanhamento.

2. Contrafilé

Se o vídeo intitulou a picanha como rainha, o contrafilé recebeu o título de rei. Esse corte é extremamente macio, possui uma boa camada de gordura e é muito bom no churrasco também.

3. Maminha

De acordo com o especialista, a maminha é um corte diferenciado. Com ela, é possivel fazer diversos tipos de preparo, além de ser uma peça muito macia para assar na grelha da churrasqueira.

4. Miolo do Alcatra

Sim, o famoso miolo do alcatra. Na opinião do açougueiro, uma carne extremamente macia e que também possui uma bela camada de gordura bem saborosa para um churrasco.

5. Fraldinha

Essa não é a fraldinha de bebê, é o corte de carne. Brincadeiras à parte, ela entra no quinto lugar, na avaliação dele, por conta do seu custo-benefício. Assim, ela é indicada por conta da sua maciez e por trazer um sabor bem agregado.

6. Cupim bovino

Por fim, essa foi indicação que mais se repetiu nos comentários pelos seguidores na postagem. O cupim se destaca por ser uma peça que mescla carne e gordura em suas fibras. A carne é extremamente macia e possui um sabor inigualável.

Confira o vídeo completo das indicações:

