Sai lista de ganhadores de R$ 200 mil da Nota Fiscal Goiana deste mês; veja nomes

Sorteio, que tradicionalmente ocorre na última quinta-feira de cada mês, foi antecipado devido ao feriado de Corpus Christi

Samuel Leão - 24 de maio de 2024

Nota Fiscal Goiana entrega prêmios. (Foto: Divulgação/Economia)

O sorteio da Nota Fiscal Goiana (NFG), realizado nesta quinta-feira (23) na Secretaria da Economia, contou com a participação de aproximadamente 3,5 milhões de bilhetes de consumidores que solicitaram o CPF em suas compras no varejo até abril.

Sulaine Santos Nunes de Moura Ribeiro, residente em Valparaíso de Goiás, foi a consagrada como vencedora, tendo concorrido com apenas três bilhetes adquiridos em uma única compra no mês anterior. Ela foi premiada com o maior valor, de R$ 50 mil.

O sorteio, que tradicionalmente ocorre na última quinta-feira de cada mês, foi antecipado devido ao feriado de Corpus Christi. Além de Sulaine, outros 157 prêmios, totalizando R$ 200 mil, foram distribuídos.

Três contribuintes também receberam prêmios de R$ 10 mil cada: Rosângela Rodrigues Barbosa, de Goiânia; Luciano Gobbi, de Posse; e Mário Barbosa de Oliveira Neto, de Aparecida de Goiânia.

Quatro participantes foram contemplados com prêmios de R$ 5 mil cada. São eles Divina Fernandes Silva Barbosa, Liziane Passos dos Reis e Carolini Miranda Polesso Lisita, todos de Goiânia.

Outra vencedora também foi Fabiana Oliveira Bispo, que é da cidade de Santa Maria da Vitória (BA). Além desses, diversos outros participantes foram premiados com valores de R$ 1 mil e R$ 500.

Para concorrer aos prêmios dos próximos sorteios e obter até 10% de desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), basta fazer um cadastro no portal goias.gov.br/nfgoiana e solicitar o CPF na nota fiscal nas compras realizadas no varejo. Cada compra de R$ 100 gera um bilhete.