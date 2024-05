Com vários benefícios, Carrefour abre seleção para vagas em Goiânia e Anápolis

Ao todo, são mais de 60 vagas, que contemplam diversos cargos, incluindo a modalidade Jovem Aprendiz

Thiago Alonso - 25 de maio de 2024

Carrefour T-9, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O gigante varejista Carrefour, anunciou 62 novas vagas de emprego para contratações nas cidades de Goiânia e Anápolis.

Além do salário, estão inclusos diversos benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, refeição no local, licença maternidade estendida e vale-transporte.

Também são disponibilizadas anuidade gratuita para sócios Sam’s Club, PLR (participação nos lucros da empresa com bonificações por metas batidas) e descontos em lojas, postos, drogarias e no site do grupo Carrefour.

Para se inscrever, os interessados devem enviar pelo e-mail [email protected], ou pelo site da empresa.

Confira todas as oportunidades divulgadas:

Operador de Caixa (30)

Auxiliar Perecíveis (05)

Operador Loja (20)

Agente de Fiscalização (05)

Vendedor (02)

Também serão ofertadas vagas na modalidade Jovem Aprendiz, para pessoas entre 14 e 24 anos que queiram adentrar ao mercado de trabalho.