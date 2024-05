Festival regado a vinho, gastronomia e jazz já tem data marcada em Pirenópolis

Samuel Leão - 25 de maio de 2024

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis. Foto: Silvio Quirino / Goiás Turismo)

A cidade de Pirenópolis se prepara para a segunda edição do Wine Jazz Piri, um evento que promete unir música e enogastronomia de alto nível. Marcado para ocorrer de 20 a 23 de junho de 2024, o festival já divulgou detalhes do que está por vir.

Este ano, o festival contará com uma programação repleta de atrações musicais e experiências culinárias sofisticadas. Será oferecida uma seleção diversificada de vinhos, harmonizados com apresentações de jazz ao vivo.

Vale ressaltar que a entrada nos estandes, onde ocorrem os shows, é gratuita, de modo que o cliente só paga o que consumir. No entanto, ao mesmo tempo, ocorrem as degustações da Rota dos Pirineus, as quais requerem a compra de ingresso.

O palco do festival receberá músicos como o Trio Cerrado, conhecido por suas interpretações vibrantes, a artista Yas, e o grupo Gafieira Jazz, que traz um toque dançante ao evento. Haverá também uma performance do Ricardo de Pina Quinteto.

Além das apresentações musicais, o evento também contará com workshops e palestras sobre vinhos, conduzidos por sommeliers e especialistas da área. Os visitantes terão a oportunidade de aprender mais sobre a arte da degustação de vinhos e as melhores práticas de harmonização com pratos típicos da região.

O Wine Jazz Piri é uma celebração da cultura, gastronomia e artes de Pirenópolis. Os participantes poderão explorar as belezas históricas e naturais da cidade, aproveitando a hospitalidade local e a programação cultural que o evento oferece.

Para os interessados em participar, é recomendável garantir os ingressos com antecedência, pois o festival tem uma capacidade limitada e a demanda costuma ser alta. As vendas de ingressos começam em junho, e mais informações estão disponíveis no instagram oficial do evento (@winejazzpiri).