Funcionária da Centauro procura polícia após ser apalpada e acariciada por colega

Mulher conta que chegou a procurar a gerência da unidade, mas que nenhuma providência foi tomada

Davi Galvão - 25 de maio de 2024

Funcionária da Centauro, em Anápolis, procurou a delegacia para denunciar colega por assédio. (Foto: Ilustrativa/Divulgação)

Uma funcionária da loja Centauro, localizada em um shopping de Anápolis, procurou a Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira (24), relatando ter sido assediada por um colega no local de trabalho.

Segundo a vítima, de 32 anos, o suposto agressor, que atua como vendedor de calçados, aproveitou uma ocasião em que ela estava sozinha no refeitório da empresa para se aproximar.

Ela contou que, por estar mexendo no celular, não percebeu o colega até que ele estivesse muito próximo, já com as mãos nos seios dela.

Imediatamente, ela o afastou, gritando e perguntando o que estava acontecendo. O suspeito então pegou as mãos dela e as acariciou, ao que ela respondeu com tapas para que ele se afastasse.

Ela ainda disse a ele que jamais tinha lhe dado tal liberdade, ao que ele apenas respondeu que se tratava de uma brincadeira e que não acreditava ter feito algo tão grave.

O suspeito ainda a seguiu, afirmando que não tinha pego nos seios dela, mas sim tentado arrumar o cabelo da funcionária, alegando não haver conotação sexual em sua ação.

Devido a toda essa situação, a vítima contou que ficou bastante abalada, com crises de choro, e não conseguiu continuar suas atividades no trabalho, momento em que foi chamada pelo gerente da unidade.

Após relatar o ocorrido ao superior, ele garantiu que iria “resolver a situação”, mas, até o comparecimento dela à delegacia, nada foi feito.

O Portal 6 questionou a empresa a respeito do ocorrido, mas, até a publicação desta matéria, não obteve nenhum retorno. O espaço segue em aberto.