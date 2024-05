Homem é encontrado atropelado em rodovia goiana e motorista fugiu do local

Samuel Leão - 25 de maio de 2024

Acidente deixa vítima fatal em rodovia goiana. (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste sábado (25), um acidente de trânsito resultou na morte de uma pessoa, ainda não identificada, no entroncamento da GO-139 com a GO-309, na altura do km 15, região de Cidade Ocidental.

Por volta das 05h, um transeunte teria percebido o corpo caído na rodovia e decidiu solicitar a presença da Polícia Militar (PM). A guarnição compareceu e colheu relatos.

Segundo a testemunha, um amigo dele, que estava indo trabalhar, informou que viu a vítima caída, mas estava escuro e, portanto, seguiu viagem sem parar para conferir do que se tratava.

Nenhum veículo foi localizado parado pela região, de modo que o condutor responsável pelo atropelamento teria fugido da cena.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local e constatou o óbito da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e procedeu com a remoção do corpo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de um veículo automotor, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).