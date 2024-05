Corretora impressiona mostrando apartamento à venda por mais de R$ 7 milhões em Goiânia

Vídeo se popularizou nas redes sociais e surpreendeu internautas pelos detalhes da propriedade

Gabriella Pinheiro - 27 de maio de 2024

Vídeo mostra apartamento de luxo em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Localizado dentro do maior prédio do Centro-Oeste, o Kingdom Park Residence, que fica no Setor Nova Suiça, em Goiânia, um apartamento do empreendimento tem se destacado pelos detalhes luxuosos e, acima de tudo, pelo o valor à venda do ambiente: exatos R$ 7. 532.590 milhões.

A propriedade se popularizou nas redes sociais após a corretora de imóveis Raquel Coelho publicar um vídeo na página oficial do Instagram, mostrando alguns detalhes do interior da propriedade.

Fixado no 7º andar do edifício, o espaço possui um total de 482m², quatro suítes e já está sendo ofertado totalmente equipado com eletrodomésticos, armários e móveis.

Para deixar o público com a ‘boca ainda mais aberta’, a propriedade também possui dois elevadores sociais – sendo considerados os mais rápidos da região, segundo ela.

Todas as suítes são climatizadas. Uma delas, inclusive, a suíte master, ainda é equipada com dois banheiros, cama de casal, armários, guarda roupa e entre outros.

Para se ter uma noção, ainda, um dos cômodos também detém uma hidromassagem, o que aguçou ainda mais o interesse dos usuários.

“E ainda dizem que o apartamento é pequeno e apertado né”, escreveu um.

“Não tenho nem roupa para assistir o reels desse apartamento! Um luxo!”, brincou outro.

Veja o vídeo: