Pudim de panela de pressão fica pronto em 10 minutos e leva poucos ingredientes

Diferente do preparo tradicional, essa receita é rápida e extremamente econômica

Ruan Monyel - 25 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Pobre na Cozinha)

É praticamente impossível pensar em uma sobremesa deliciosa e que fique pronta em poucos minutos, porém, existe uma versão prática de um doce que é amado por todos: o pudim.

Diferente do preparo tradicional, essa receita é feita na panela de pressã,o utilizando poucos ingredientes, mas sem perder o sabor e a cremosidade do doce.

Pronto em apenas 10 minutos, essa é a solução perfeita para quem não quer passar horas na cozinha, mas não abre mão de uma sobremesa após o almoço ou jantar.

É fato: o pudim é uma das sobremesas mais amadas pelos brasileiros, porém, além de trabalhoso, o preparo requer bastante tempo, tanto no cozimento, quanto na geladeira.

Mas já podemos respirar aliviados, o canal no Youtube, Pobre na Cozinha, publicou um vídeo com uma receita simples do doce que fica pronta em poucos minutos.

E o melhor, utilizando 3 ingredientes e um utensílio que todos tem em casa: a panela de pressão. Para reproduzir a receita, você vai precisar apenas de:

– 1 lata de leite condensado

– 500ml de leite

– 3 ovos

Antes de fazer o pudim, é necessário preparar a tradicional calda. Em uma panela, coloque o açúcar (1 xícara) e deixe-o derreter até se transformar em um caramelo.

Adicione cerca de 100ml de água, misture bem até obter uma consistência mais líquida e coloque a calda em uma forma.

Para o pudim, bata os 3 ingredientes em um liquidificador e despeje a massa na forma já com a calda.

Agora é só cobrir a sobremesa com papel alumínio e colocá-la na panela de pressão com um pouco de água. Deixe cozinhar por 10 minutos em fogo baixo.

Retire a sobremesa e leve para a geladeira até esfriar completamente, e então, é só desenformar e saborear esse delicioso pudim. Veja o vídeo com o passo a passo:

