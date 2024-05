Tony Ramos diz que valoriza mais a vida após ter passado por cirurgia no cérebro

"Sempre valorizei a vida e agora, depois do que aconteceu, valorizo muito mais", disse o artista, em entrevista que deve ir ao ar neste domingo (26)

Folhapress - 25 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Globoplay)

O ator Tony Ramos deu uma entrevista ao programa “Fantástico” em que diz que valoriza mais a vida depois de ter ficado internado para tratar problemas de saúde.

Ele voltou para casa nesta sexta-feira (24), depois de passar oito dias no Hospital Samaritano, no Rio –a maior parte do tempo do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

O ator foi internado no último dia 16 de maio, uma quinta-feira, e passou por cirurgia no cérebro para drenar um hematoma.

O ator recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última quarta-feira (22). Ele estava sob cuidados intensos desde o último domingo (19), quando foi submetido a uma nova cirurgia.

A nova operação foi necessária após o artista apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

O ator deu entrada no hospital após se sentir mal durante a gravação de um filme. As duas cirurgias foram consideradas um sucesso e a recuperação de Tony impressionou os médicos.