Previsão do tempo para o final de semana vem com alerta para todo o estado de Goiás

Cimehgo prevê queda na umidade do ar, que pode chegar a índices de até 22%

Maria Luiza Valeriano - 26 de julho de 2024

Imagem aérea de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Goiás está previsto para ter um final de semana quente e seco, conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim para sábado (27) e domingo (28), o estado seguirá uma tendência de manhãs frias com elevação das temperaturas até o final da tarde.

O índice de umidade do ar também pode checar a níveis baixos, chegando a até 22% – o que já é nível de alerta.

No sábado, a máxima mais elevada está prevista para a região Oeste, com 36º C e mínima de 15º C. Já nas regiões do Entorno do Distrito Federal (DF) e Sudoeste devem ter os registros mais baixos, ambas marcando 10ºC.

Goiânia e Anápolis, por sua vez, devem ter temperaturas mínimas de 13º e máximas de 32º C e 28º C, respectivamente.

Domingo

O dia também está previsto para ser quente e seco, com uma elevação ainda maior das máximas. No Oeste Goiano, região que deve ter as maiores temperaturas, a previsão é de até 36º C, com mínima de 16º C.

Já o Entorno do DF deve novamente marcar os menores índices, com temperaturas oscilando entre 12º e 32ºC.

A capital terá uma manhã ligeiramente mais quente, apresentando mínima de 15ºC e os mesmos 32ºC de máxima prevista para sábado (27). Anápolis, por sua vez, terá registros entre 14ºC e 28ºC.