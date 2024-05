Fenômeno de origem polar pode fazer com que municípios goianos registrem até 10 ºC; saiba quais

Ao Portal 6, especialista detalhou como a semana dos goianos deve ser afetada

Thiago Alonso - 27 de maio de 2024

Vista aérea de Anápolis em dia de frio. (Foto: David Dourado)

Para os fãs de temperaturas baixas, a semana em Goiás promete não decepcionar, com algumas cidades no Sudoeste do estado atingindo mínimas de até 10 °C, enquanto outras regiões podem variar entre 12 °C e 17 °C. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Ao Portal 6, André Amorim, gerente do órgão, explicou que o motivo dessas quedas é uma faixa de ar frio de origem polar que caminha rumo à ‘terra do pequi’, diminuindo as temperaturas de forma mais intensa. A faixa terá como foco principal as regiões Sul e Sudeste do Brasil, mas deve se estender também por aqui, especialmente em localidades no Sudoeste Goiano.

“Quando ela chegar aqui em Goiás, deve perder muita intensidade, perdendo força, e com isso as temperaturas vão ficando frias. Os destaques são para a região Sudoeste, enquanto no restante [do estado] fica aquele friozinho mais tímido”, esclareceu.

Conforme a previsão da Cimehgo para quarta-feira (29), os termômetros devem atingir os 10°C nas cidades de Itarumã, Serranópolis e Caçu. Os municípios que fazem divisa com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem ser ainda mais gelados, como Itajá, Aporé e Chapadão do Céu, assim como Mineiros.

Já na região Central do estado, os termômetros variam entre mínimas de 13°C e 17°C, como em Ceres, que deve marcar baixas de 17°C e altas de até 31°C.

Em Anápolis, as temperaturas podem atingir máximas de até 29 °C, enquanto a capital, Goiânia, chega aos 31°C. Em ambas as cidades as mínimas devem atingir os 16ºC.

Para os fãs de calor, Araguapaz, Niquelândia, Aruanã e Porangatu surpreendem com termômetros batendo a casa dos 34°C.