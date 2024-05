Servidor público morre após ser internado por se engasgar com pedaço de carne

Vítima estava internada há mais de duas semanas, mas não resistiu às complicações

Thiago Alonso - 27 de maio de 2024

Fachada do HEANA. (Foto: Reprodução)

Um servidor público, de 59 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (27), após ficar mais de duas semanas internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A vítima residia em uma clínica para tratamento de dependência química em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, quando, no dia 12 de maio, se engasgou com um pedaço de carne, precisando ser socorrida até uma unidade de saúde.

Dessa forma, ele foi levado às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, sendo necessária a transferência para o HEANA, após complicações do quadro de saúde.

Contudo, após mais de duas semanas internado, o homem não resistiu e foi a óbito por volta das 05h30 desta segunda-feira (27).

Após contatado o falecimento, o corpo foi retirado pelas autoridades competentes.