Farra das viagens de vereadores e servidores já custaram R$ 756 mil dos impostos dos anapolinos em 2024

Foram contabilizados valores referentes ao pagamento de inscrições, diárias e contratação de empresa para emissão de passagens aéreas

Pedro Hara - 28 de maio de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira)

Rápidas apurou junto ao Portal da Transparência da Câmara de Anápolis que as viagens de vereadores e servidores para eventos realizados pela União dos Vereadores do Brasil (UVB) já custaram R$ 756 mil dos impostos dos anapolinos em 2024.

Foram contabilizados pela coluna valores referentes ao pagamento de inscrições, diárias e contratação de empresa para emissão de passagens aéreas para os eventos realizados em estados das regiões Sul e Nordeste, além dos encontros em Brasília (DF).

As maiores dificuldades encontradas pela Rápidas ao apurar o total gasto são a falta de informação sobre o motivo do pagamento estar sendo feito.

No site do Portal da Transparência, é oferecido apenas o valor pago ao servidor ou vereador, sem especificar inicialmente o porquê do empenho da verba, tornando mais demorado o processo de pesquisa.

Mais detalhes, como a razão do pagamento, são mostrados apenas caso haja o clique no ícone colocado ao lado do valor, criando ainda mais empecilhos para quem busca as informações.

Nos próximos dias, Rápidas vai trazer dados mais detalhados sobre quais vereadores custaram mais ao erário com viagens e diárias.

Roberto Naves presta contas na Câmara de Anápolis

Roberto Naves (Republicanos) marcou para esta terça-feira (28) a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2024.

A prestação será realizada a partir das 10h da manhã, no Plenário da Câmara de Anápolis.

Centraliza está em pauta para ser votado em Goiânia

O projeto de requalificação do Centro de Goiânia, o Centraliza, deverá ser votado nesta terça-feira (28) na Câmara de Goiânia.

Ele estava na pauta para apreciação na sessão da última quarta-feira (22), mas acabou sendo engavetado por falta de quórum.

Após convite de colega, Bruno Peixoto descarta apoiar Rogério Cruz

Fontes contaram à Rápidas que Bruno Peixoto (UB) recebeu de maneira bem-humorada o convite feito pelo deputado Clécio Alves (Republicanos) durante a sessão desta segunda-feira (27), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Na ocasião, Clécio convidou o presidente da Alego a apoiar a reeleição de Rogério Cruz (SD), em Goiânia, inclusive indicando Luciene Peixoto, esposa de Bruno, a vice. “Não existe a menor possibilidade desse acordo”, confidenciou um parlamentar à coluna.

Aava Santiago é vista como ‘persona non grata’ em alas do PSDB

Rápidas apurou que existem alas do PSDB insatisfeitas com a atuação da vereadora Aava Santiago (PSDB), considerada um dos principais nomes do partido.

Recentemente, ela esteve em Brasília e compartilhou registros com o deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), o que teria desagradado a ala mais conservadora da legenda.

Os constantes acenos ao PT, principalmente ao presidente Lula (PT) e, por vezes, à pré-candidata à Prefeitura de Goiânia, Adriana Accorsi (PT), também não são vistos com bons olhos. Aava recentemente perdeu o comando municipal do PSDB em Goiânia.

Declaração de Caiado é problemática, mas não causa problemas à imagem do governador

Repercutiu mal a declaração do governador Ronaldo Caiado (UB) onde ele diz que seria difícil viver apenas com salário mensal de R$ 20,2 mil.

No entanto, Rápidas ouviu de aliados que esse tipo de fala arranha apenas na superfície a imagem de Caiado, e que não tem nenhum efeito no longo prazo, quando pretende disputar a Presidência da República.

Nota 10

Para Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires, árbitro e assistente da Federação Goiana de Futebol (FGF), escolhidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para apitar a Copa América, nos Estados Unidos.

Wilton e Bruno integram a comitiva de 11 profissionais brasileiros da arbitragem que foram chamados para a competição.

Nota Zero

Para donos de lotes em Goiânia que estão aproveitando o tempo seco nas últimas semanas para colocar fogo em terrenos baldios.

Rápidas recebeu diversos relatos de pessoas que tiveram que procurar unidades de saúde com problemas respiratórios provocados pelas queimadas indiscriminadas.

A tendência é que a situação piore nos próximos meses, pois a temporada de seca está apenas começando na capital.