Pré-candidato a vereador é flagrado atirando contra jovem dentro de salão de beleza

Vítima já teria sido ameaçada e agredida anteriormente e suspeito fugiu do local

Samuel Leão - 28 de maio de 2024

Pré-candidato a vereador é suspeito de tentar executar uma jovem dentro de um salão de beleza. (Foto: Reprodução)

Um pré-candidato a vereador por Goiatuba, de 35 anos, é suspeito de tentar executar, na manhã desta terça-feira (28), uma jovem de 19 anos dentro de um salão de beleza. O caso foi registrado por câmeras de segurança.

Nas cenas, gravadas por volta das 08h30, é possível ver o momento em que ele teria parado o carro na porta do estabelecimento, descido do veículo e adentrado o local. A vítima seria uma cliente do salão.

Enquanto esperava para ser atendida, o homem chegou e teria pedido para conversar com ela. No entanto, logo em seguida, ela foi chamada para receber o atendimento por uma trabalhadora da unidade.

Ao se dirigir à cadeira, onde seria atendida, o suspeito teria partido para cima dela e disparado duas vezes, acertando-a nas costas e causando a queda imediata no chão.

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) em estado grave e conduzida para o Hospital Municipal. Já o homem fugiu do local e ainda não teria sido localizado.

Ainda segundo relatos de testemunhas às autoridades policiais, a jovem já teria sido ameaçada e até agredida com tapas e empurrões. Não há, por enquanto, confirmação de que existia um relacionamento entre eles.