Policiais encontram crianças pedindo socorro na rua e motivo é devastador

Militares pararam logo que perceberam a situação e agiram de imediato para que algo ainda pior não acontecesse

Samuel Leão - 29 de maio de 2024

Situação acontece no Setor Sul de Alexânia. (Foto; Google)

Três crianças, que gritavam desesperadamente e pediam ajuda em uma calçada do Setor Sul de Alexânia, na noite desta terça-feira (28), acabaram revelando uma situação de violência doméstica para a Polícia Militar (PM).

Por volta das 22h30, uma guarnição, que passava pela rua, deparou-se com os pequenos pedindo socorro, na porta de uma casa. Pararam no local e receberam o relato de que o pai deles estaria batendo na mãe, com socos e tapas.

Ao adentrar a residência, os militares encontraram o homem, de 33 anos, agredindo fisicamente a mulher, de 34. Ele ainda teria proferido ameaças e a chamado de “piranha, safada e vagabunda”.

Os agentes então realizaram o procedimento padrão, separando os dois e algemando o suspeito. A vítima relatou que já teve uma medida protetiva de urgência contra ele, porém havia pedido revogação por acreditar que o companheiro mudaria.

No entanto, há cerca de um ano, teria passado a receber ameaças dele, sofrendo abusos tanto físicos quanto psicológicos e até patrimoniais.

A vítima precisou ser conduzida para uma unidade hospitalar, onde passou por exames periciais para registrar as agressões. Na sequência, os envolvidos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil (PC) de Águas Lindas, que deverá apurar o caso.