Com essa dica, você vai conseguir recuperar um alface que murchou

Saudável, mas não pode ficar muito tempo fora da geladeira que fica borocoxô

lhas oO alface é a verdura mais queridinha e presente nos lares de todos os brasileiros e brasileiras. Não importa se é almoço ou jantar, lá está o querido de presença confirmada.

Item essencial em uma salada, o alface é um nutriente que tem poucas calorias e é rico em fibras. Ele não é nada em uma refeição sem estar ao lado de um tomatinho picado, não é mesmo?

Assim, ele é uma hortaliça de consumo rápido, pois se ficar fora da geladeira acaba murchando. E uma dica caseira viralizou na internet e salvou muita gente desse perrengue, confira como voltar o alface à vida:

O perfil no Instagram do @achadosdalila.br viralizou nas redes sociais com uma dica que ajudou muito os internautas com o velho problema da alface murcha.

Usando apenas uma faca, água e uma vasilha com tampa, o vídeo mostrou que é possível fazer com que a hortaliça se revigore novamente e volte ao seu estado natural.

Ingredientes da receita de recuperação do alface

1 faca de corte

Folhas ou o pé de alface murcho

1 copo com um pouco de água gelada

1 vasilha plástica com tampa

Como preparar

Primeiro, pegue a faca e corte o talinho do pé do alface murcho. Em seguida, coloque a hortaliça dentro da vasilha com tampa e coloque a água até cobrir todas as folhas.

Depois, tampe a vasilha com as folhas cobertas de água gelada e leve à geladeira. Deixe por 10 minutos e retire.

Por fim, você verá que as folhas estão fortes novamente e prontas para consumo.

Assim, confira o vídeo completo com a dica:

