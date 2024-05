Polícia Civil desarticula quadrilha de jovens que montaram ‘escritório do crime’ em Goiás

Integrantes, com idades entre 20 e 24 anos, foram autuados em flagrante

Karina Ribeiro - 30 de maio de 2024

Imagem mostra uma série de produtos eletrônicos apreendidos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha de jovens, com idades entre 20 e 24 anos, que montaram uma espécie de escritório do crime em Caldas Novas.

Apesar de aplicarem um tipo de golpe cibernético já conhecido ‘o do falso número’ ou ‘bença, tia – que induz familiares a acharem que estão fazendo transação financeira a parente – o que chamou a atenção dos investigadores foi a organização dos envolvidos.

No local, haviam cinco notebooks de alta performance, 12 celulares, 245 chips com linhas de diversos estados do país, dois carros de alto valor econômico. “Eles explicaram como faziam as pesquisas e traçavam o perfil das vítimas para auxiliar em cada um dos golpes”, diz o Thiago Fraga Ferrão.

Eles confessaram que estavam em Caldas Novas para curtir as festas do feriado e já haviam alugado lanchas. “Eles viviam uma vida de alto padrão”, finaliza o delegado.

Os indivíduos foram autuados em flagrante pelos crimes de organização criminosa e fraude eletrônica (estelionato virtual), cujas penas somadas podem atingir 16 anos de prisão.