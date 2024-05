A técnica para tirar ferrugem dos metais que as ferragistas não querem que todos saibam

Existe uma técnica simples para remover essas sujeiras, deixando o metal brilhando novamente

Ruan Monyel - 31 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@virginiafeliix)

Só quem tem ou já teve uma peça de metal em casa sabe como as manchas de ferrugem são um problema comum. Afinal, mesmo com todo cuidado, é inevitável que elas apareçam com o tempo.

No entanto, mesmo com a enorme variedade de produtos nas prateleiras dos mercados, geralmente com alta variação de preço, existe uma maneira simples de remover a ferrugem sem gastar nada.

Com apenas um produto, que você provavelmente tem em casa, as peças de metal voltarão a ser reluzentes como quando estavam novas.

Embora não pareça, móveis com partes metálicas são comuns nas casas, em sua maioria mesas e cadeiras.

E às vezes, acabamos nos descuidando e deixando esses objetos molharem e, como consequência, aparece muita ferrugem.

Produtos que prometem remover essas “manchas” podem custar de R$10,00 a R$50,00, mas é possível acabar com esse problema sem gastar nenhum real.

Um vídeo publicado através de um perfil no Instagram (@virginiafeliix) promete remover a ferrugem do metal utilizando apenas papel alumínio.

É isso mesmo que você leu! Basta esfregar o papel alumínio no metal com um pouco de água para que a ferrugem saia por inteiro.

Até parece loucura, mas alguns internautas que testaram a dica em casa deixaram comentários positivos na publicação e elogiaram o truque. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Félix (@virginiafeliix)

