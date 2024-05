Saiba como limpar o cantinho da boca do fogão de um jeito super fácil

Técninca muito fácil pode ser o que você precisava para manter seu eletrodoméstico limpo

Anna Júlia Steckelberg - 25 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

É inevitável, a boca do fogão, infelizmente fica com uma sujeira impregnada, misturada com gordura, restos de comida e queimado.

Fora isso ainda tem o metal que acaba enferrujando com o passar do tempo, facilitando mais ainda as manchas feias e quase impossíveis de serem removidas, mas não desanime!

Descobrimos uma técnica perfeita que, aliás, viralizou no Instagram. Em um vídeo que já atingiu mais de cinco milhões de visualizações, Sabrina Couto explica uma forma prática, que promete acabar de vez com a sujeira das bocas do fogão!

Saiba como limpar o cantinho da boca do fogão de um jeito super fácil:

Para o truque é necessário duas coisas. São eles: escova de dentes velha e um bom multiuso, no vídeo a internauta usa da linha Cif.

Assim, exemplificando no vídeo, a moça usa a escova para alcançar os cantinhos da boca do fogão, passando o produto por todos os cantos.

Depois é só lavar e esfregar tudo como de costume e voilá! Pronto!

A sujeira se desprega facilmente do metal, deixando tudo muito limpinho, assista ao vídeo!

