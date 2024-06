Dia dos Namorados chegando: 6 presentes que você pode dar sem gastar dinheiro

Atos, atitudes e gestos simples podem fazer a diferença durante a data

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/Na minha Cozinha)

Com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, muitos cônjuges já começam a planejar o presente que será dado a pessoa amada. Mas, para quem está passando por dificuldades financeiras, saiba que é possível presentear aquela pessoa sem que seja necessário gastar dinheiro.

Isso porque alguns atos, gestos e atitudes simples podem ser capazes de impressionar o outro até meais do que um presente caro.

1. Jantar romântico

Quer surpreender a pessoa amada durante a data? Prepare um jantar romântico que é uma atitude certeira.

A atitude pode parecer banal e até simples, mas acredite que ela é capaz de impressionar o outro.

2. Decoração no quarto

Pegue a pessoa de surpresa. Aproveite o momento que o outro estiver fora e faça uma decoração no quarto em que você ou vocês dois dormem.

Você pode colocar itens como balões, petá-las de flores e até mesmo papéis na parede com mensagens românticas. Então, fica a dica!

3. Café da manhã

Mais uma das coisas para dar sem gastar dinheiro durante o Dia dos Namorados é preparar um café da manhã na cama para o outro enquanto ele ainda está dormindo.

Faça itens como torradas, ovos, sucos, bacon e aposte no sabor para que o dia da pessoa fique marcado como uma memória positiva.

4. Escreva cartas

Embora seja clichê, as cartas são uma maneira simples, mas eficazes de demonstrar o que você realmente sente pelo outro.

Colocar tudo no papel pode servir para emocionar a pessoa amada e, de quebra, fazer com que a data seja lembrada com carinho por ela.

5. Picnic

Quer uma dica para fazer a data ficar ainda mais interessante? Faça um picnic. Sim, isso mesmo!

Pode até parecer simples, mas muitos casais que, inclusive, estão juntos há muito tempo nunca viveram a experiência. Então, fica a dica!

6. Faça o prato favorito dele (a)

Por fim, aposte no estômago para conquistar a pessoa que você ama e fazê-la flutuar durante a data.

