Companhia aérea já encomendou mais de 250 modelos para atender o mercado interno do país

Pedro Ribeiro - 31 de maio de 2024

É muito comum, em filmes que retratam o futuro, a presença de carros voadores, mas agora, mais do que nunca, essa “fantasia” está mais perto de se tornar realidade.

Em breve, algumas empresas irão proporcionar esse mais novo serviço de transporte. Uma delas é a Gol, companhia aérea muito famosa no Brasil.

No entanto, andar em um carro voador será um privilégio.

Gol libera o valor que os brasileiros poderão pagar para andar de carro voador

Na última semana, durante a Expo eVTOL 2024, o presidente do Conselho de Segurança e Operações de Voo da Gol, Sérgio Quito, revelou os prováveis valores para andar de carros voadores no Brasil.

De acordo com Sérgio, a longo prazo, será cobrado 100 dólares (algo em torno de 500 reais) para fazer uma viagem de até 30 quilômetros. Mas não é só isso. É provável que o preço seja maior, visto que existem outras taxas que podem ser incluídas no valor final.

“O preço de US$ 100 é alcançável, mas não será possível no começo, pois a aeronave vai ficar muito tempo no chão. Isso é desafiador”, afirmou o executivo.

Ainda segundo o presidente do conselho, esse valor só será praticável se os veículos se manterem ativos por pelo menos 12 horas por dia.

O representante da Gol também afirmou que já existem mais 250 carros voadores esperando a liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e, assim, liberar as vendas.

Os carros voadores que irão fazer parte da frota da GOL serão produzidos pela Vertical Aerospace, uma empresa britânica que também está desenvolvendo um vertiporto, um aeroporto para táxis voadores.

Sérgio Quito demonstrou confiança de que a mobilidade aérea irá, gradualmente, adotar amplamente os eVTOLs, veículos de decolagem e pouso vertical.

Porém se você estava esperando andar de carro voador ainda 2024, talvez é melhor adiar a ideia. Sérgio afirmou que a infraestrutura ainda não está pronta.

“Não se prepara um vertiporto em dois meses. Talvez em dois anos”, concluiu.

