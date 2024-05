Motorista de aplicativo se surpreende com nome de passageiro que mandou mensagens

Viajante acabou jogando o verde para tentar colher maduro

Magno Oliver - 31 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@clube.do.uber)

Os serviços de transporte de passageiros por aplicativo, como a Uber, se tornaram uma alternativa popular muito utilizada para a locomoção das pessoas.

No entanto, apesar das vantagens, há algumas atitudes que alguns passageiros adotam que podem ser extremamente irritantes ou mesmo inesperadas para o motorista de aplicativo.

Assim, em um caso entre um motorista de aplicativo e um passageiro chamou atenção por um ponto inusitado e viralizou nas redes sociais.

O perfil no Instagram do criador de conteúdo @clube.do.uber viralizou nas redes sociais com uma história que chamou a atenção dos internautas por conta do nome do passageiro.

No print de conversa apresentado, ele pede desculpas pelo nome de cunho sexual usado no perfil de usuário de passageiro e conta que, na verdade, estava procurando o motorista que o trouxe momentos antes.

“Boa noite, amigo. Desculpa pelo meu nome no perfil. Não quero a corrida, não, só achar o mesmo (motorista) que me trouxe ainda há pouco porque fiz o PIX, mas estava no débito e não me liguei. Não mudei o nome porque ele gostou e, se voltar, pode voltar na intenção e eu me dar bem rsrsrs Aceitei para avisar porque vai ver meu pedido aí tocando outra vez, ok”, disse ele na conversa.

O caso aconteceu na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Não se sabe se o motorista respondeu ao passageiro ou se o mesmo cancelou a corrida por não encontrar o motorista que procurava.

