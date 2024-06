Influencer de Portugal viraliza ao falar sobre Goiás: “Texas do Brasil”

Bem informada sobre celebridades e fofocas do estado, estrangeira reagiu a algumas curiosidades

Gabriella Pinheiro - 01 de junho de 2024

Filipa Mariza. (Foto: Reprodução/ Youtube)

“Texas do Brasil”. Esse foi o veredito e a percepção dada pela influenciadora e youtuber portuguesa Filipa Mariza ao saber sobre algumas curiosidades envolvendo o estado do sertanejo, Goiás.

O vídeo foi publicado no canal da jovem no Youtube, o Filipa Mariza, e já acumula mais de 9,9 mil visualizações e 1,8 mil curtidas na plataforma.

Na gravação, ela reage a um outro vídeo informativo que revela 30 fatos e curiosidades somente sobre o estado.

Logo no início da filmagem, ao mencionarem o foco da unidade federativa no agro, ela então surpreende ao dizer que já tinha conhecimento sobre a informação por conta de uma celebridade.

“Isso eu sei por causa do pai do cantor Zé Felipe e eu sei que ele tem fazenda e essas coisas agropecuárias [em Goiás] então já imaginei”, destaca.

Novamente, ela solta uma nova revelação. Quando é mencionado que Goiânia é a capital do estado, a estrangeira afirma que também já sabia porque “eu vejo os stories da Virginia, então eu já conheço Goiânia”.

Durante o conteúdo, ao saber que a capital foi construída do 0, ela enaltece a beleza da cidade e diz gostar da forma como o município foi arquitetado.

Já sobre a comida, uma das coisas que conquistou a influenciadora e que tem em abrangência no estado foi a tradicional torta de frango que, para ela, “parece tão bom”.

Quando a cidade de Anápolis é mencionada, Filipa acaba relembrando um fato ocorrido no município e que, inclusive, envolveu a cantora Pablo Vittar.

“Anápolis, onde o show da Pablo Vittar foi cancelado e onde saiu uma das maiores Drag Queen do Brasil”, diz.

Após as informações, ela define o estado como sendo uma localidade “diferente”, ao ter comidas, vegetação e espécies que ela nunca havia visto.

“Gostei bastante. Já conhecia a capital do sertanejo por causa da Virginia e do Zé Felipe. […] Eu acho que é o Texas do Brasil”, se refere ela a Goiás.

Veja o vídeo: