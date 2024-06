Jovem viraliza ao revelar quanto custa treinar um único dia em uma das academias mais chiques de Goiânia

Garota se mostrou impressionada com diversas áreas que o estabelecimento disponibiliza para os clientes

Thiago Alonso - 02 de junho de 2024

Jovem mostrou diversas áreas do estabelecimento. (Foto: Reprodução/TikTok)

Imagine treinar em uma academia tão grande que parece até mesmo um shopping? Banheiros enormes, brinquedoteca, áreas para crossfit e lutas e, é claro, muitos aparelhos de musculação.

A experiência em um dia nesse super estabelecimento pode custar R$ 150, conforme divulgado por Maria Clara Bento Araújo (@Bentomariaclara), em um vídeo no TikTok. A publicação já soma mais de 282 mil visualizações, além de 24,9 mil curtidas.

No registro, a jovem mostra diversos espaços da academia, que, segundo ela, é “uma das mais chiques de Goiânia”.

Maria Clara começa o vídeo passando pelo banheiro do local, no qual ela diz ter ficado surpreendida com o tamanho.

“Fui trocar de roupa e já fiquei de cara. Tem vários vestiários para você tomar banho, lugar para sentar e colocar a mala. Muitos armários, mas olha esse ferro de passar roupa”, relata, enquanto mostra a area onde ficam os itens.

Após isso, ela apresenta as diversas funcionalidades da esteira, a qual é apenas uma das centenas máquinas de musculação da academia, conhecida por importar todos os equipamentos do exterior.

“O treino era de costa, mas eu não podia perder a oportunidade de testar todos os aparelhos”, brincou.

Por fim, a jovem enfatiza estar “apaixonada” pelo local, que possui diversas salas.

“Tinha umas salas que pareciam uma boate. Tinha também uma parte para crossfit e para lutas, além de uma brinquedoteca para as crianças”, concluiu.