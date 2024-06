Idosa tem braço amputado após descer de ônibus em Goiânia e ser atropelada por ele

Na visão do motorista, ele acelerou após não enxergar nenhum passageiro

Samuel Leão - 03 de junho de 2024

Idosa sofre acidente e tem que passar por amputação em Goiânia. (Foto; Reprodução)

Uma idosa, de 71 anos, sofreu um grave acidente ao cair de um ônibus, quando tentava fazer o desembarque, e ser atropelada pelo veículo. O caso aconteceu em Goiânia, na avenida 4ª Radial, por volta das 08h deste domingo (02), e resultou na amputação do braço da vítima.

A situação foi acompanhada por testemunhas, que prestaram depoimento e disseram que, quando a idosa estava quase descendo, o motorista teria arrancado e a desequilibrado. Nesse momento, ela caiu com o membro sob a roda em movimento.

Segundo o próprio motorista, ele teria esperado o desembarque dos passageiros, acompanhando pelos retrovisores interno e externo. Na visão dele, não havia mais nenhum passageiro e assim, acelerou. Aos ouvir gritos, parou imediatamente.

Apesar de frear, a lesão já havia sido provocada. Uma equipe da Polícia Militar (PM) compareceu ao local e colheu os depoimentos, realizando o teste do bafômetro no condutor, que comprovou a ausência de álcool no sangue.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA), utilizada pelo Corpo de Bombeiros, esteve presente e procedeu com o resgate da idosa. Ela recebeu os primeiros socorros e foi conduzida para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde passou pela amputação.

Como nenhuma irregularidade foi constatada, tanto o veículo quanto o motorista foram liberados.