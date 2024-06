6 mentiras que os homens costumam contar e as mulheres acreditam

Se um cara falar alguma dessas coisas para você, desconfie e mantenha a atenção redobrada

Magno Oliver - 06 de junho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels)

Durante entrevista ao portal Terra, o psiquiatra, mestre e doutorando do departamento de psiquiatria da Unifesp, Adriano Resende Lima, revelou que, até certo ponto, as mentiras são consideradas recursos usados para ajustar situações e evitar dores.

Porém, contar histórias falsas e de forma sistematizada já é caracterizado como uma doença. E com os homens, a linha tênue entre essas duas possibilidades é bem real.

6 mentiras que os homens costumam contar e as mulheres acreditam

1. “Amanhã vou entrar em contato contigo”

Essa, de longe, é uma das maiores mentiras contadas pelos caras.

Após um date, mesmo quando não gostam tanto assim do encontro, os homens possuem o hábito de falar que vão ligar no dia seguinte para a mulher. A realidade, no entanto, não é essa. Bom mesmo é não cair nessa e nem esperar muita coisa, não é mesmo?

2. “Não tem nada acontecendo”

Se essa frase chegou até o seu ouvido, saiba que tem algo acontecendo, sim, e ele só não vai te dizer abertamente.

Normante, os homens dizem isso para tentar minimizar problemas e evitar conflitos, mas essa negação pode mascarar questões importantes. Por isso, investigue!

3. “Eu sou bem diferente de todos os outros que você já teve”

Manjada, antiga, porém muitas pessoas ainda assim caem. Fique em alerta, pois o caráter ruim de um homem pode estar se escondendo bem nessa frase.

4. “Só tenho olhos para você, amor”

Inicialmente pode até parecer verdade, mas essa afirmação pode ser uma fala com teor bastante duvidoso. Homens podem notar outras pessoas, sim, mas escolhem não comentar para evitar conflitos ou inseguranças na parceira.

5. “Você é a primeira mulher que trago aqui”

Foi em um date com um cara e ele meteu essa no seu ouvido? Tome cuidado, pois essa mentira também é muito clássica!

Muitos homens falam isso para que a mulher se sinta especial. Então, fique atenta! Eles dizem isso para TODAS que levam a um encontro.

6. “Eu nunca vou te fazer sofrer”

Se você ouvir essa frase de um homem, pode pegar suas coisas e sair correndo.

Mesmo em um relacionamento, a intenção é dar segurança para a pessoa com que se está junto. Acontece que muitos homens podem até não perceber, mas apenas fazem com que as mulheres sofram. Ou seja, essa frase é mais uma das mentiras ditas por eles.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!