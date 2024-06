A melhor bebida alcoólica para quem não quer engordar

Em vídeo, ele afirma que líquido ainda possui uma certa vantagem para o organismo humano

Gabriella Pinheiro - 07 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Aproveitar a noitada sem poder beber é um desafio para muitos brasileiros, especialmente para aqueles que estão travando uma luta contra a balança e não querem engordar.

Embora muitas bebidas alcoólicas tenham altas calorias, podendo ser um empecilho na hora da dieta, existem algumas que são menos danosas que outras e, de quebra, podem ser abusadas pelos apreciadores.

Uma delas, inclusive, foi destacada pelo lifestyle fitness Lucas Di Mothe, que elencou a melhor bebida alcoólica indicada para quem não quer engordar.

Médico receita a melhor bebida alcoólica para quem não quer engordar

Se você está na luta para perder peso, mas, vez ou outra, ainda se pega caindo em tentação e entrando ‘de sola’ nas bebidas, calma que ainda há esperança.

Isso porque algumas bebidas podem apresentar menos danos que outras ao organismo humano. Uma delas, indicada pelo influenciador Lucas Di Mothe, é a tequila.

De acordo com ele, o líquido possui uma alta quantidade de álcool – um total de 40% – o que faz com que as pessoas fiquem bêbadas de forma mais rápida e, por isso, não ingiram tanto.

“Tequila, salzinho, limão e já fica embriagado rapidinho”, brinca.

Ainda, segundo o homem, a bebida também apresenta “ótimos probióticos para digestão”.

“Você não vai beber muito e ela ainda deixa você alucinado rápido”, reforça.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Di Mothe | Lifestyle & Fitness Equilibrado (@lucasdimothe)

