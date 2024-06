Abertas inscrições para concurso público com salário de quase R$ 40 mil em Goiás

Interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas até o dia 10 de julho

Samuel Leão - 07 de junho de 2024

Fachada da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) deu início, nesta sexta-feira (07), ao período de inscrições para o 15° concurso público voltado ao ingresso na carreira de procurador do Estado de Goiás.

Interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas até o dia 10 de julho. São oferecidas 10 vagas, além da formação do cadastro de reserva, com subsídio de R$ 39.112,10.

Quatro fases sucessivas irão compor o certame: uma prova escrita objetiva, depois discursiva, provas orais e uma prova de títulos. As datas das provas estão previstas no edital, que pode ser acessado no site da PGE-GO.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 336 e deve ser paga até o dia 11 de julho. Uma das vagas será destinada a candidatos com deficiência, desde que haja compatibilidade com as atribuições do cargo.

Já o prazo de validade do concurso será de dois anos, a contar da publicação do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Conselho de Procuradores da PGE.

Para mais informações ou para realizar a inscrição, os candidatos devem acessar o site da Fundação Carlos Chagas.