Durante operação da PC, usuário tenta comprar drogas de delegado com nota de R$ 10

Ao final, duas jovens, de 21 e 25 anos, foram presam em flagrante

Davi Galvão - 07 de junho de 2024

Diversas porções de drogas e quantias em dinheiro foram apreendidas. (Foto: Divulgação/PC)

Durante uma operação da Polícia Civil (PC), deflagrada, nesta quinta-feira (06), com o intuito de prender traficantes no bairro Parque Industrial Mingone II, em Luziânia, município na região Leste de Goiás, um usuário de drogas confundiu o delegado que estava no local com um criminoso e tentou comprar os entorpecentes diretamente com ele.

O ponto de venda dos itens ilícitos ficava a aproximadamente 100 metros de uma escola, o que inclusive configura uma circunstância para punições com maior rigor pela Lei de Drogas.

Enquanto os agentes da PC chegavam no local, diversas pessoas ainda tentavam adquirir os entorpecentes.

Em determinado momento, um usuário teria se aproximado do delegado e oferecido uma nota de R$ 10, solicitando que lhe fosse entregue a droga. Diante da situação, o policial conduziu o indivíduo até a delegacia, como testemunha.

Ao final da operação, duas jovens, de 21 e 25 anos foram presam em flagrante, sendo que a mais velha já possuía passagem por tráfico de drogas no ano de 2021, em Formosa.