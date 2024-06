Esgoto que vaza há um ano causa revolta entre moradores de Anápolis: “mau cheiro é horrível”

População relata que situação sempre é contida parcialmente, no entanto, os problemas retornam pouco tempo depois

Thiago Alonso - 07 de junho de 2024

Moradores se indignam com vazamentos. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Mau cheiro causados pelo esgoto a céu aberto e desperdício de água. Essa é a realidade dos moradores da Avenida República, no bairro Vila Esperança, região Sul de Anápolis.

Há tempos, a população da região convive com um vazamento constante na rua, que nunca é resolvido, causando transtornos para quem passa pelo local.

Ao Portal 6, o pintor Marlon, de 34 anos, que mora no bairro há pouco mais de um ano na região, relatou que, mesmo solicitando o apoio da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), os vazamentos persistem.

“Eles vêm e arrumam, mas depois de umas 24h, começa tudo de novo. É recorrente. Pode não estar vazando de manhã, mas à noite já começa novamente”, reclamou, indignado.

O homem relata que praticamente toda semana denuncia a situação e, mesmo com as inúmeras reclamações, a questão nunca chegou a ser solucionada por completo.

“Tem um ano e três meses que eu moro nesse endereço e, desde esse período, vem acontecendo isso sempre. Toda semana acontece”, disse o pintor, que se mostrou revoltado por “pagar um absurdo de taxa de esgoto” e não receber as condições mínimas.

Com as diversas reclamações, a reportagem entrou em contato com a Saneago, que, em nota, declarou que equipes fizeram a limpeza de um bueiro do local ainda na tarde desta quinta-feira (06).

No comunicado ainda é relatado que dentro da tubulação foram encontrados sacos de lixo, descartes e gordura, que podem ter sido os causadores da obstrução.

Confira a nota na íntegra:

“A Saneago informa que equipes voltaram na Avenida República, Vila Esperança, em Anápolis, na tarde de hoje [06 de junho] e desobstruíram as redes de esgoto do local, bem como fizeram a limpeza do poço de visita (bueiro).

A Companhia destaca que esta e as demais ocorrências de extravasamento de esgoto na região foram causadas por lançamento indevido de sacos de lixo, lixo e gordura na rede coletora de esgoto. Nossas equipes já flagraram, por duas vezes, o descarte de barro oriundo de perfuração de poços artesianos neste mesmo poço de visita.

Inclusive, técnicos da Saneago estão realizando uma força-tarefa para identificar e notificar clientes que estejam fazendo mau uso das redes coletoras, buscando minimizar as ocorrências de extravasamento de esgoto.

Lembrando que as redes coletoras não são dimensionadas para receberem lixo. Papel, pó de café, cotonetes, absorventes, resto de comida e outros resíduos, quando lançados por pias, ralos ou vasos sanitários, podem romper a tubulação, provocando extravasamentos de esgoto nas ruas ou residências.

Outra prática bastante prejudicial é a interligação indevida e irregular da água de chuva na rede de esgoto, que faz com que o número de extravasamentos aumente consideravelmente no período chuvoso. Por isso, é fundamental que a água da chuva seja sempre escoada por meio das galerias de água pluvial.

Por fim, a Saneago destaca a importância da participação da população para garantir a agilidade na contenção de vazamentos. As solicitações podem ser feitas por meio da Central 0800 645 0115, chat on-line no site www.saneago.com.br, ou Whastapp, no (62) 32699115”.