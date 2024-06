Restaurantes e bares de Anápolis divulgam programação especial para o Dia dos Namorados; confira

Diversos locais pela cidade vão ter o funcionamento e preços alterados

Davi Galvão - 07 de junho de 2024

Anápolis conta com diversas opções para casais aproveitarem o Dia dos Namorados. (Foto: Divulgação)

Chegou o mês dos namorados e, já na próxima quarta-feira (12), vários casais vão poder aproveitar a data para alguma atividade especial. Pelo menos, em Anápolis, opções variadas não faltam.

Assim, o Portal 6 separou alguns desses estabelecimentos que já possuem programação confirmada, para facilitar na hora da escolha.

Terra a Vista

Com direito a uma vista de tirar o fôlego, o Terra a Vista, no Jardim Alexandrina já está com uma semana especial para os namorados, com programações diferentes até o dia 14.

Durante esses dias, os apaixonados poderão aproveitar o Happy hour exclusivo, com cervejas por R$ 12,99 das 16h às 19h e, neste sábado (08), o restaurante marcará o retorno da banda Oldback, tradicional grupo anapolino formado majoritariamente por ex-militares, com o melhor do rock internacional.

Já propriamente no dia 12, os namorados poderão aproveitar o romance ao som de música ao vivo, com piano e violoncelo. As reservas poderão ser realizadas a partir desta quinta-feira (06).

430 Gradi

Já para os casais apaixonados por pizza, o 430 Gradi, localizada no bairro Jundiaí, também está com uma programação bastante especial para a noite com música ao vivo, sem cobrança de couvert, com o cantor Ayrton “Bak” Bächler.

Os clientes poderão desfrutar de uma experiência com combos exclusivos e uma sessão de fotos polaroid para curtirem e registrarem a noite.

Além de entradas, pizzas e sobremesas, no combo alcoólico, saindo por R$214,90 haverá opções com vinho ou sangria. Já no combo sem álcool, que estará no valor de R$189,90, todas as sodas e limonadas poderão ser incluídas.

L’Entrecote de Paris

A L’Entrecote de Paris, localizada no bairro Jundiaí, também está com uma semana especial para comemorar a data.

A partir do dia 11 até o dia 16, os casais poderão aproveitar um combo diferenciado, em um ambiente romântico, que conta com entrada, prato principal com bife entrecôt, batata e molho da casa, além de duas sobremesas exclusivas e bebida, no valor de R$ 279,90.

Casa do arroz frito

Para celebrar o Dia dos Namorados, a Casa do Arroz Frito, no Parque Brasília, também estará com o funcionamento especial.

Além de música ao vivo como cortesia para os apaixonados, o restaurante contará com uma decoração especial para a data e horário de funcionamento estendido até 00h.

A sobremesa também será por conta da casa.

Marolo Rooftop

A partir das 20h, o Marolo Rooftop, que conta com uma vista de cair o queixo, irá oferecer um cardápio exclusivo para os apaixonados. A experiência começa com uma welcome drink, seguida pela tábua de frios da casa.

Então, o casal poderá se deliciar com um rodízio de diversos pratos, como raviolli de queijos, fettuccine Alfredo, penne ao pesto de baru, rondeli de presunto e muitos outros.

O local já está aceitando reservas, com vagas limitadas para 25 casais, saindo a R$ 280.

Leviana Bar

Em uma proposta mais ousada, o Leviana Bar, localizado no bairro Santa Isabel, promoverá uma noite bastante diferente e não só para os namorados.

Embora os casais estejam convidados para a festividade, o estabelecimento também propõe ajudar os solteiros a encontrar uma paixão.

Com a noite embalada pelo músico Yago Paixão, será montada uma fogueira na área aberta do bar, como correio elegante e flores para dar o clima.