Fernanda e Pitel estreiam programa com desafio de se manterem fiéis ao que mostraram no BBB

Atração será um talk show diário, com bate-papos sobre assuntos variados, como costumam ser programas deste tipo

Folhapress - 08 de junho de 2024

Fernanda e Pitel, do BBB 24. (Foto: Captura/Youtube/Multishow)

ANA CORA LIMA

Uma cama king size com almofadas coloridas, no meio de um pequeno estúdio. O cenário de Na Cama com Pitanda não foi escolhido por acaso.

Para quem não acompanhou o BBB 24, o nome e o “palco” do programa, que estreia nesta segunda (10), no Multishow, fazem alusão a este item do mobiliário em que Fernanda Bande e Giovanna Pitel passaram boa parte do reality show deitadas –fofocando e fazendo suas reflexões sobre a vida, os participantes e a disputa pelo prêmio milionário.

A atração será um talk show diário, com bate-papos sobre assuntos variados, como costumam ser programas deste tipo. O diferencial, essa é a aposta, é a cumplicidade entre as duas. A ideia é extrair ao máximo certas características que elas mostraram durante o confinamento: espontaneidade, sagacidade e falta de cerimônia na hora de fazer comentários incômodos ou malvadinhos (mais sutis, no caso de Pitel).

O F5 acompanhou as gravações de um piloto do programa dias antes da estreia. Deu para perceber que Pitel continua sendo mais equilibrada e ponderada. Fernanda mantém-se impulsiva e está mais à vontade na função. A confeiteira nunca escondeu o desejo de trabalhar na televisão.

“Mereço essa chance e me sinto muito honrada de estar aqui. Adoraria também estar à frente de um programa de confeitaria ou viajar pelo Brasil ou ir à casa das pessoas. Quero seguir na comunicação”, diz ela, que aproveita a deixa para contar que tem projetos autorais prontos para apresentar a quem possa se interessar.

Fernanda também afirma estar pronta para as críticas e deu uma cortada, ao seu estilo, ao ser questionada se era, de fato, uma apresentadora. “Sou apresentadora! Se eu estou aqui…”. Em seguida, emendou: “Ou melhor, estamos aqui, e temos uma equipe que acredita no nosso trabalho.”

Formada em Serviço Social, Pitel continua com o sorriso escancarado o tempo todo e diz que só tem olhos para o Na Cama. “O meu foco está totalmente voltado para esse programa. Estou me empenhando para que tudo dê certo”, diz, ajeitando os cachos.

Já acostumadas ao teleprompter (equipamento que projeta os textos em um monitor), Fernanda e Pitel são instigadas a todo momento pela diretora, Patrícia Cupello, a improvisarem durante as gravações.

Isso as deixa soltas às vezes até demais, e algumas passagens do programa precisaram ser regravadas algumas vezes. Tudo bem. “A gente está aqui tendo um oportunidade única. É a chance de tentar”, reconhece a realista e ponderada Pitel.

A primeira temporada de Na Cama com Pitanda estreia nesta segunda (10), às 20h30, no Multishow, e terá dez episódios. Valentina Bandeira, Rodriguinho, Diogo Defante e Deborah Secco estão entre os entrevistados, numa lista proposta pela direção do canal, e aprovada por elas. “Fomos ficando a par de tudo e concordando. Tudo passou pela gente, pelo nosso bem-estar, e para nos deixar confortáveis”.