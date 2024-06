Garotinho de 4 anos e avó dele são as vítimas fatais de gravíssimo acidente na BR-153

Vítimas fatais estavam em incidente envolvendo a colisão frontal de dois carros, na noite desta sexta-feira (07)

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2024

Deivyd Samuel Epaminondas Vieira, de 04 anos, foi uma das vítimas do acidente. (Foto: Reprodução)

Um garotinho, de apenas 04 anos, identificado como Deivyd Samuel Epaminondas Vieira, e a avó dele, Raimunda Batista Vieira, de 64 anos, foram as vítimas fatais do gravíssimo acidente ocorrido na BR-153, entre os municípios Rianápolis e Jaraguá, na sexta-feira (07).

A fatalidade aconteceu na altura do km 341 quando, por motivos desconhecidos, dois carros acabaram colidindo e ficaram bastante destruídos.

No total, os veículos eram ocupados por 07 pessoas. Dessas, cinco sobreviveram. O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local e socorreu as vítimas.

Elas foram encaminhadas até o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA) por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pela concessionária Ecovias.

Além deles, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e esteve no local. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades competentes.