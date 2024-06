Homem tem perna esmagada por caminhão em acidente na GO-330

Após colidir com um caminhão enquanto trafegava de moto, um homem teve uma das pernas esmagadas na GO-330. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (09), na região do Residencial Daiana I, entre Anápolis e Silvânia.

A situação foi percebida por populares que circulavam na rodovia e notaram a vítima caída no chão com ferimentos visíveis. Por volta das 17h20, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.

Uma equipe compareceu ao local e prestou os cuidados à vítima que, apesar dos graves ferimentos, resistiu e foi levada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Informações preliminares indicam que ele teria colidido frontalmente com o veículo de grande porte, sendo atropelado na sequência.

Atualizações a qualquer momento.