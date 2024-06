Jovem denuncia patrão após tentativa de abuso sexual dentro de restaurante, em Aparecida de Goiânia

Homem teria se aproximado ao fim do expediente e tentado manter relações com ela

Davi Galvão - 09 de junho de 2024

Suspeito foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, procurou as autoridades para denunciar que teria sido vítima de uma tentativa de abuso sexual, praticado pelo próprio chefe, em um restaurante de Aparecida de Goiânia, no bairro Jardim Boa Esperança.

O caso aconteceu no final da noite da última sexta-feira (07). Após o fim do expediente, a funcionária teria sido abordada pelo patrão, de 36 anos, ainda na cozinha.

Segundo ela, o homem teria abaixado a própria bermuda, ficando com as partes íntimas de fora, e tentado levantar vestido que ela usava, ao que ela negou de imediato, saindo rapidamente do local.

Após o incidente, a funcionária, que é hipertensa, necessitou receber atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima ao restaurante, onde recebeu medicação por conta do nervosismo.

No dia seguinte, ela procurou uma delegacia e relatou o ocorrido. As autoridades foram até o local e localizaram o suspeito, que foi conduzido, ouvido pelo delegado e então liberado.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).