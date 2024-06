População se une a Corpo de Bombeiros para salvar motociclista vítima de acidente

Homem, de 35 anos, foi encaminhado consciente para o hospital, mas apresentava ferimentos graves

Davi Galvão - 09 de junho de 2024

Populares e autoridades se uniram para resgatar a vítima debaixo do veículo. (Foto: Reprodução)

Após um grave acidente entre uma motocicleta e um carro, na cidade de Caldas Novas, um motociclista, de 35 anos, ficou preso sob o outro veículo, com a população se unindo para ajudar o Corpo de Bombeiros a efetuar o resgate.

O caso aconteceu na noite deste sábado (08) e, em consequência da colisão, a vítima, que pilotava a moto, ficou debaixo do carro, com a região torácica e a cabeça sob o peso do automóvel.

A todo momento, o motociclista, que estava de capacete, permaneceu consciente e apresentava tosse com sangue, além de relatar dores no peito.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, já encontrou o automóvel envolvido na colisão calçado com macacos hidráulicos e pedras de meio fio, em um esforço da população para reduzir o peso sobre a vítima.

Após uma avaliação, as autoridades consideraram que a melhor rota de ação seria levantar o veículo e arrastar o motociclista para fora.

Desse modo, com o apoio de populares, levantaram a parte dianteira do carro e conseguiram resgatar o homem. Ele foi encaminhando até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.