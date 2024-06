Truque de chef para fazer batata na Air Fryer e deixar ela sequinha, crocante e suculenta

Um simples "segredo" vai deixar a batata extremamente crocante e saborosa

Ruan Monyel - 09 de junho de 2024

Quem não ama uma deliciosa batata frita, não é mesmo? Mas muitas pessoas não gostam de fazer batata na Air Fryer por acreditarem que é impossível chegar ao ponto de crocância.

O preparo no eletrodoméstico geralmente fica com uma textura borrachuda e sem sabor, o que acaba levando a galera a fazer a fritura no óleo.

Mas um segredo digno de chef de cozinha vai transformar a textura e o sabor desse legume. Ficou curioso? Leia até o fim e aprenda.

Truque de chef para fazer batata na Air Fryer e deixá-la sequinha, crocante e suculenta

Um dos acompanhamentos mais amados do mundo é, sem dúvidas, a batata frita, mas a busca por uma alimentação saudável restringe o consumo da iguaria.

Porém, com o avanço da tecnologia, atualmente é possível fazer batata na Air Fryer, sem adição de gordura.

Mas uma coisa que incomoda muita gente é a textura do legume quando feito no equipamento. No entanto, um truque compartilhado pelo canal do YouTube Culinária em Casa promete acabar com esse problema.

Comece descascando as batatas e cortando no formato clássico de palito. Após, utilize um papel toalha e um guardanapo limpo para secá-las.

Depois de secas, tempere de acordo com o seu gosto e, aí vem o “pulo do gato”, adicione duas colheres de farinha de trigo e mexa bem.

Coloque um pouco de azeite e ponha a batata na Air Fryer a 200° por cerca de 15 minutos, ou até que estejam completamente fritas.

Agora é só servir e se surpreender com a textura crocante e um sabor digno de restaurante. Dica boa, né? Confira o vídeo:

