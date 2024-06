Bruno Peixoto afirma que auxílio-alimentação continuará sendo pago para servidores da Alego

Declaração contraria portaria publicada no Diário Oficial da Alego e assinada pelo deputado que revogava benefício

Pedro Hara - 10 de junho de 2024

Bruno Peixoto, presidente da Alego. (Foto: Carlos Costa/Alego)

Rápidas teve acesso a um áudio atribuído ao presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), onde ele afirma que o auxílio-alimentação segue sendo pago aos servidores da Casa.

No entanto, a edição do dia 17 de maio do Diário Oficial da Alego, trouxe um Ato do Presidente com a revogação do pagamento do benefício aos efetivos e comissionados.

A assessoria de Bruno Peixoto confirmou à Rápidas a continuidade na disponibilização do auxílio-alimentação e informou que uma nota será enviada posteriormente.