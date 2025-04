Márcio Corrêa dá entrada no Ânima e é internado novamente

Samuel Leão - 08 de abril de 2025

Márcio Corrêa durante sabatina realizada pelo jornalista Caio Henrique, do Portal 6. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), teve que ser internado novamente após dar entrada no Ânima Centro Hospitalar, no final da tarde desta terça-feira (08), após apresentar vômitos, diarreia e mal-estar.

Ainda não foram divulgadas informações oficiais acerca do que teria causado a reação, mas a situação gera preocupação em razão do histórico recente do chefe do Executivo.

Segundo o vice-prefeito, Walter Vosgrau (MDB), Márcio está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) apenas por precaução, visto que a situação seria, provavelmente, resultante de uma gastroenterite.

Até a nova internação, o prefeito seguia cumprindo agendas da prefeitura normalmente, comparecendo a vários eventos presencialmente como um ocorrido na Base Aérea e outro acerca da Bolsa Atleta, ainda nesta terça-feira (08).

Ainda não se completou um mês desde que ele teve alta do Hospital DF Star, no dia 12 de março, após tratar um quadro de miosite, que seria uma inflamação viral. Na unidade, ele permaneceu por uma semana completa.

A primeira internação de Márcio se deu no dia 28 de fevereiro, também no Ânima, onde ele ficou apenas por três dias e teve alta.